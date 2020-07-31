Hızlı ve Öfkeli oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli ne zaman çekilecek? İlk gösteriminden itibaren büyük ilgi ile takip edilen film serisi, ilk gösteriminde 15.8 milyon dolar hasılatı ile tüm zamanların en iyi çıkışını yaptı. Hızlı ve öfkeli oyuncuları kim? Hızlı ve öfkeli ilk ne zaman yayınlandı? Tüm soruların cevabı haberimizde.

ilk gece gösteriminde 15.8 milyon dolar hasılat elde ederek rekor kırdığında, ilk hafta sonu itibarıyla elde ettiği 384 milyon dolarlık gelirle de tüm zamanların en iyi açılışlarından bir tanesine imza attığından söz etmiştik. HIZLI VE ÖFKELİ SERİLERİ 2001- Hızlı ve Öfkeli 2003 yılı Daha Hızlı Daha Öfkeli 2006- Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı 2009- Hızlı ve Öfkeli 4 2009- Los Bandoleros (Fast & Furious 3.5: Los Bandoleros) 2011-Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu 2013- Hızlı ve Öfkeli 6 2015- Hızlı ve Öfkeli 7 2017-Hızlı ve Öfkeli 8 2019- Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw 2021-Hızlı ve Öfkeli 9 2022- Fast & Furious 10 HIZLI VE ÖFKELİ KADROSU, OYUNCULARI Yönetmen: James Wan Senarist: Chris Morgan, Gary Scott Thompson Müzisyen: Brian Tyler Yapımcı: Vin Diesel, Neal H. Moritz Oyuncuları: Paul Walker, Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Lucas Black, Ludacris, Anna Colwell, Sung Kang, Elena Diaz, Sara Sohn. HIZLI VE ÖFKELİ FİLM KONUSU gecenin karanlığında Los Angeles'ın arka sokaklarında, çeteler büyük paralar ortaya koyarak araba yarışları yaparak, tehlikeli oyunlara atılmaktadırlar. Bu oyunların hayatlarına olumsuz yönde getirisi olduğu gibi şan, şöhret ve para gibi getirileri de olmaktadır.