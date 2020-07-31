Hızlı ve Öfkeli oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli ne zaman çekilecek?
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Hızlı ve Öfkeli oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli ne zaman çekilecek?

İlk gösteriminden itibaren büyük ilgi ile takip edilen film serisi, ilk gösteriminde 15.8 milyon dolar hasılatı ile tüm zamanların en iyi çıkışını yaptı. Hızlı ve öfkeli oyuncuları kim? Hızlı ve öfkeli ilk ne zaman yayınlandı? Tüm soruların cevabı haberimizde.

Hızlı ve Öfkeli oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli ne zaman çekilecek?
31.07.2020 14:36 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:39

ilk gece gösteriminde 15.8 milyon dolar hasılat elde ederek rekor kırdığında, ilk hafta sonu itibarıyla elde ettiği 384 milyon dolarlık gelirle de tüm zamanların en iyi açılışlarından bir tanesine imza attığından söz etmiştik.

HIZLI VE ÖFKELİ SERİLERİ

2001- Hızlı ve Öfkeli

2003 yılı Daha Hızlı Daha Öfkeli

2006- Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı

2009- Hızlı ve Öfkeli 4

2009- Los Bandoleros (Fast & Furious 3.5: Los Bandoleros)

2011-Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu

2013- Hızlı ve Öfkeli 6

2015- Hızlı ve Öfkeli 7

2017-Hızlı ve Öfkeli 8

2019- Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

2021-Hızlı ve Öfkeli 9

2022- Fast & Furious 10

Hızlı ve Öfkeli oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli ne zaman çekilecek?

HIZLI VE ÖFKELİ KADROSU, OYUNCULARI

Yönetmen: James Wan

Senarist: Chris Morgan, Gary Scott Thompson

Müzisyen: Brian Tyler

Yapımcı: Vin Diesel, Neal H. Moritz

Oyuncuları: Paul Walker, Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Lucas Black, Ludacris, Anna Colwell, Sung Kang, Elena Diaz, Sara Sohn.

Hızlı ve Öfkeli oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli ne zaman çekilecek?

HIZLI VE ÖFKELİ FİLM KONUSU

gecenin karanlığında Los Angeles'ın arka sokaklarında, çeteler büyük paralar ortaya koyarak araba yarışları yaparak, tehlikeli oyunlara atılmaktadırlar. Bu oyunların hayatlarına olumsuz yönde getirisi olduğu gibi şan, şöhret ve para gibi getirileri de olmaktadır.

Hızlı ve Öfkeli oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli ne zaman çekilecek?

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