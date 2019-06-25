Hızlı ve Öfkeli 9'un Çekimleri Nihayet Başladı

Hızlı ve Öfkeli adıyla bilinen Fast & Furious serisi, bir grup adamın araba hırsızlığıyla başlamıştı. Filmin sevilmesiyle birlikte peşpeşe devam filmleri geldi ve ekip de gittikçe kalabalıklaştı.

Serinin yeni filmi olan Hızlı ve Öfkeli 9'un çekimleri başladı. Serinin yıldızlarından Nathalie Emmanuel, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla çekimlerin başladığını duyurdu.

"Bugün Fast and Furious 9 çekimlerinin ilk günü… Ekip yeniden bir arada"

Emmanuel'in tweetinde kullandığı emojiler, serideki karakterler olan Dom (Vin Diesel), Letty (Micheller Rodriguez), Roman (Tyrese Gibson), Mia (Jordana Brewster), Tej (Ludacris) ve Emmanuel'in karakteri Ramsey'i temsil ediyor.

Seride ilk olarak Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Drift filmini yöneten ve ardından Hızlı ve Öfkeli 4, 5 ve 6 filmlerinde de yönetmen koltuğuna oturan Justin Lin, bir kez daha görevinin başına dönerken senaryoyu da Daniel Casey (Kin) kaleme alıyor. Casey, serinin tecrübeli ismi Chris Morgan'ın yerine geldi. Morgan, serinin yan filmi olan Hobbs & Shaw'ın senaryosu üzerinde çalışıyordu.

Yeni filmde kadroya John Cena'nın da katılacağı açıklandı. Cena, The Rock ve Jason Statham'dan oluşan boşluğu dolduracak.

Serinin yapımcısı Neal Moritz, daha önce Fast 9 ve 10'un serinin finali olacağını söylemişti. Bu filmlerden ilki, Mayıs 2020'de, ikincisi ise Nisan 2021'de vizyona girecek.

Hızlı ve Öfkeli 9, 22 Mayıs 2020'de sinemalarda olacak