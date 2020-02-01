: Hızlı ve Öfkeli 9 fragmanı yayımlandı! Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman, oyuncuları kim?

01.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:35

Hızlı ve Öfkeli 9 (Fast and Furious 9) filmi Han'ın dönüşü ile nefesleri kesecek. Öte yandan Charlize Theron da F9'daki sahneleriyle sinema severleri heyecanlandıracak. İlk gösterimi 22 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek Hızlı ve Öfkeli filminde yine Dom'un geçmişi ailenin peşini bırakmayacak.

DOM'UN KARDEŞİ JAKOB YOK ETMEYE GELİYOR!

Dom'un, karısı Letty ve minik oğlu ile kırsalda yaşarken bir anda işler karışır ve yolları yine Avrupa ve Amerika'ya düşer. Bu defa Dom'un ve ailesinin peşini bırakmayan uzaklardan biri değildir. Dom'un Cipher tarafından desteklenen kardeşi Jakob tüm aileyi yok etmek için harekete geçmiştir. F9 olarak kısaltılan film Hızlı ve Öfkeli 9 22 Mayıs'ta vizyonda olacak.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 FİLMİ OYUNCULARI

2006 yılında sinema salonlarında olan Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı'nda Takashi ile Tokyo'da yarışan Han, başka bir araca çarpmış ve sızan yakıtın patlamasıyla öldüğü düşünülmüştü. Ancak Han, F9'da yeniden sevenleriyle ve ailesiyle olacak gibi görünüyor.

Daniel Casey ve Chris Morgan'ın senaryosunu kaleme aldığı Hızlı ve Öfkeli 9'da; Vin Diesel,Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Lucas Black, Ludacris, John Cena, Charlize Theron ve Nathalie Emmanuel filmdeki oyuncuları arasında yer alıyor.

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