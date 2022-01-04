Hızlı ve Öfkeli 7 filmi oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli 7 filmi konusu, oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 7 özeti!

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HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hızlı ve Öfkeli ekibi, intikam almak isteyen bir İngiliz gizli operasyonlar suikastçısından gelen tehlikeden habersizdirler. Küçük kardeşi Owen'ı yaralayanları sistematik olarak avlamakta olan Shaw, ekibe verilen Toretto evini havaya uçurur. Bunun üzerine Dom, yardım için üst düzey bir devlet ajanına başvurur. Kahramanlarımız bir kez daha direksiyona geçer. ABD hükümeti için yapılmış bir takip cihazının ele geçirilmesi gereklidir.

HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: James Wan

Oyuncular: Jason Statham, Dwayne Johnson, Vin Diesel, Paul Walker, Elsa Pataky

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Yapım Yılı: 2015 (140 dk)

Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2015 Cuma

Senaryo: Chris Morgan, Gary Scott Thompson

Yapımcı Firma: Universal Pictures

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