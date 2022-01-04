Hızlı ve Öfkeli 7 filmi oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli 7 filmi konusu, oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 7 özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hızlı ve Öfkeli 7 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hızlı ve Öfkeli 7 konusu, özeti ve Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hızlı ve Öfkeli 7 filminin detayları…
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HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Hızlı ve Öfkeli ekibi, intikam almak isteyen bir İngiliz gizli operasyonlar suikastçısından gelen tehlikeden habersizdirler. Küçük kardeşi Owen'ı yaralayanları sistematik olarak avlamakta olan Shaw, ekibe verilen Toretto evini havaya uçurur. Bunun üzerine Dom, yardım için üst düzey bir devlet ajanına başvurur. Kahramanlarımız bir kez daha direksiyona geçer. ABD hükümeti için yapılmış bir takip cihazının ele geçirilmesi gereklidir.
HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: James Wan
Oyuncular: Jason Statham, Dwayne Johnson, Vin Diesel, Paul Walker, Elsa Pataky
Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim
Yapım Yılı: 2015 (140 dk)
Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2015 Cuma
Senaryo: Chris Morgan, Gary Scott Thompson
Yapımcı Firma: Universal Pictures
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