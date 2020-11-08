Hızını alamayan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
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Hızını alamayan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

08.11.2020 17:25 | Son Güncelleme: 08.11.2020 17:44

Hızını alamayan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Hızını alamayan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.20 sıralarında Samsun-Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat A. idaresindeki 80 LR 308 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole ters devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüsü Suat A. yara almadan kurtulurken yolcu olarak bulunan Rahime A. ile Büşra G. ambulansla kaldırıldığı Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafiğin akışı polis kontrolünde tek şerit üzerinden sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hızını alamayan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Hızını alamayan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Hızını alamayan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Hızını alamayan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Hızını alamayan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Hızını alamayan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Hızını alamayan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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