Hizan Kaymakamı Yelek şehit ailesini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hizan Kaymakamı Yelek şehit ailesini ziyaret etti

Hizan Kaymakamı Yelek şehit ailesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 1994 yılında ilçeye bağlı Yoğurtlu Köyü kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen güvenlik kurucusu Yasin Karabaş'ın ailesini ziyaret etti.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 1994 yılında ilçeye bağlı Yoğurtlu Köyü kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen güvenlik kurucusu Yasin Karabaş'ın ailesini ziyaret etti.

Karabaş'ın ailesinin Kültür Mahallesi'ndeki evine giden Yelek, şehidin yakınlarıyla görüştü. sıkıntılarını dinledi.

Yelek, gazetecilere yaptığı açıklamada, devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirterek, "Şehitlerimizin emaneti ve hatıraları bizim için her zaman önceliklidir. Şehit ailelerinin derdiyle dertlenip sevinçleriyle mutlu oluyoruz. Devletimiz ve bayrağımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şehidin ailesi de desteklerinden dolayı Yelek'e teşekkür etti.

Hizan Kaymakamı Yelek şehit ailesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

Kararda darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden havalanan uçakların bombalı saldırılarıyla 77 sivil/kamu görevlisinin şehit edildiği, 206...
Kararda darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden havalanan uçakların bombalı saldırılarıyla 77 sivil/kamu görevlisinin şehit edildiği, 206...
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Varank Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Sezen Aksu Düm Tek Tek İlyas Tetik
Spor Balotelli Arda Turan Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hizan Kaymakamı Yelek şehit ailesini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 13:01:23. #1.16#

title