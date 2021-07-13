Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, şehit ailesini ziyaret etti
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Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, şehit ailesini ziyaret etti

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, şehit ailesini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, "15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Haftası" kapsamında şehit ailesini ziyaret etti.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, "15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Haftası" kapsamında şehit ailesini ziyaret etti.

Kültür Mahallesinde ikamet eden Haydar Karabaş'ı evinde ziyaret eden Kaymakam Yelek, aile ile yakından ilgilenerek ailenin talep ve sıkıntılarını dinledi. Devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını vurgulayan Kaymakam Yelek, "Şehitlerimizin aziz emanet ve hatıraları bizim için her zaman önceliklidir. Allah şehitlerimizin ailelerine başka keder vermesin. Bizler, Devlet olarak şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve gazi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Onların derdiyle dertlenip sevinçleriyle mutlu olacağız. Devletimiz ve Şanlı Bayrağımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin" dedi.

Hane ziyaretlerinde Kaymakam Yelek'e İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri V. Yasin Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz eşlik etti. - BİTLİS

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, şehit ailesini ziyaret etti
Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, şehit ailesini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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