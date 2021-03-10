Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 111 yaşındaki Makbule teyzeyi ziyaret etti
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Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 111 yaşındaki Makbule teyzeyi ziyaret etti

10.03.2021 19:48 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:53
Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 111 yaşındaki Makbule teyzeyi ziyaret etti

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçeye bağlı Esenler köyünde ikamet eden 111 yaşındaki Makbule Özbay'ı evinde ziyaret ederek, hayır duasını alıp Miraç Kandilini kutladı.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçeye bağlı Esenler köyünde ikamet eden 111 yaşındaki Makbule Özbay'ı evinde ziyaret ederek, hayır duasını alıp Miraç Kandilini kutladı.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçeye bağlı Esenler köyünde ikamet eden 111 yaşındaki Makbule Özbay'ı evinde ziyaret ederek, hayır duasını alıp Miraç Kandilini kutladı. "Devletimizin şefkat eli yaşlılarımızın üzerinde" diyen Kaymakam Yelek, yaptığı açıklamada, "Program dahilinde ilçemizdeki vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinliyoruz. Bugün Esenler köyünde yaşayan 111 yaşındaki Makbule teyzemizi evinde ziyaret ederek hayır duasını aldık. Makbule teyzemizi sağlıklı bir şekilde görmekten büyük mutluluk duyduk. Böylesine değerlerimizi korumak ve onlara saygılarımızı ifade etmek üzere kendisini bugün ziyaret ettik. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Bizler geleneksel yapımız içerisinde büyüklerimize saygı duyan bir toplumuz. Bunun sürdürülmesi ve genç kuşaklara bu duygunun verilmesi hepimiz için büyük önem taşıyor. Bu anlamda bütün annelerimizi yürekten kutluyor, ellerinden öpüyoruz. Şehit ve gazi annelerimizi de saygıyla anıyor, ellerinden öpüyoruz. Her anne bizler için önemli ve değerlidir. Evlatlarını yetiştirerek bu ülkenin gelişmesine ve kalkınmasına katkılar sağlıyorlar." dedi. - BİTLİS

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 111 yaşındaki Makbule teyzeyi ziyaret etti
Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 111 yaşındaki Makbule teyzeyi ziyaret etti
Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 111 yaşındaki Makbule teyzeyi ziyaret etti
Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 111 yaşındaki Makbule teyzeyi ziyaret etti
Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 111 yaşındaki Makbule teyzeyi ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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