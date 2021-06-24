Hız Tutkusu filmi oyuncuları kim? Hız Tutkusu konusu, oyuncuları ve Hız Tutkusu özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hız Tutkusu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hız Tutkusu konusu, özeti ve Hız Tutkusu oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hız Tutkusu filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hız Tutkusu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hız Tutkusu filmini izleyecek olanların merak ettiği Hız Tutkusu konusu nedir, Hız Tutkusu oyuncuları kimler ve Hız Tutkusu özeti gibi konuları inceliyoruz.

HIZ TUTKUSU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ailesinin Marshall Motors adlı otomobil tamirhanesini arkadaşlarıyla işleten Tobey Marshall (Aaron Paul), babasının ölümünün ardından kendilerine kalan borçları ödemek için bir yandan çalışırken, diğer yandan da yeraltı otomobil yarışlarında katılır. Zengin ve güçlü düşmanı Dino Brewster (Dominic Cooper), Tobey'den dünyanın en hızlı Mustang'ini yapmasını teklif eder. Tobey bu teklifi kabul eder ve aynı zamanda Dino ile bir yarışa girer. Ancak bu yarış ölümle sonuçlanır ve Tobey suçlu bulunur. İki yılını hapishanede geçiren Tobey, özgürlüğüne kavuşunca Dino'dan intikam almaya yemin eder.

tüm

HIZ TUTKUSU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Scott Waugh

Oyuncular: Dominic Cooper, Aaron Paul, Michael Keaton, Imogen Poots, Dakota Johnson

Tür: Aksiyon

Yapım Yılı: 2014 (130 dk)

Vizyon Tarihi : 14 Mart 2014 Cuma

Senaryo: George Gatins , John Gatins