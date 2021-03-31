Hitman 3 ücretsiz başlangıç paketi yayınlandı!
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Hitman 3 ücretsiz başlangıç paketi yayınlandı!

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Hitman 3 ücretsiz başlangıç paketi yayınlandı!

IO Interactive, Hitman 3 için ücretsiz bir Başlangıç Paketi yayınladı. Oyuncular Dubai bölümünden, özel görevlerden ve ek içeriklerden yararlanabilecek. Başlangıç Paketi hakkında detaylı bilgiler haberin devamında...

Geliştirici IO Interactive, Hitman 3'ün Free Starter Pack adlı yeni sürümünü yayınlandı. Oyuncular, oyunun ilk seviyesi olan Dubai bölümünü ücretsiz olarak deneme şansını elde etti. Görev paketine yalnızca 30 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında erişilebilecek.

Dubai görevi, oyuncuları, hedefleri uygun gördükleri herhangi bir şekilde öldürmek için dünyanın en yüksek binasının tepesine götürüyor. Bu görev Hitman 3'ün kampanyasındaki öne çıkan özelliklerden biri. Oyuncular gerçek bir Hitman seviyesinin neye benzediğini çok daha iyi anlayacaklar.

Hitman 3 ücretsiz başlangıç paketi yayınlandı!

HITMAN 3 ÜCRETSİZ BAŞLANGIÇ PAKETİ TÜM PLATFORMLARDA

Hitman 3 Ücretsiz Başlangıç Paketi, PlayStation 4, PlayStation 5 PlayStation VR, Xbox One, Xbox Serisi X ve PC (Epic Games Store) gibi platformlarda kullanılabilir. Ayrıca IO Interactive göre, Ücretsiz Başlangıç Paketi ilerde ek içerikler de alacaktır.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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