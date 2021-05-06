Hitman 3, "Seven Dead Sins" içeriğinin ikinci perdesi olacak yeni bir DLC geliyor!
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Hitman 3, "Seven Dead Sins" içeriğinin ikinci perdesi olacak yeni bir DLC geliyor!

Hitman 3, 'Seven Dead Sins' içeriğinin ikinci perdesi olacak yeni bir DLC geliyor!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

IO Interactive, 20 Ocak 2021 tarihinde yayınlandığı Hitman 3 için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Seven Dead Sins içeriğinin ikinci perdesi Pride'ın çıkış tarihi belli oldu. İşte detaylar!

IO Interactive, Seven Dead Sins içeriğinin en yeni güncellemesi olarak önümüzdeki hafta gelecek olan Hitman 3 Pride DLC'sinin görüntülerini yayınlandı.

Geliştirici IO Interactive, Hitman 3'ü yayınlamasından bu yana geçen zamanda güncellemeler ve yeni içeriklerle oyunu desteklemeye devam ediyor. İlk büyük güncelleme olan 3.11 yaması, Şubat ayının sonlarında yayınlanmıştı. Taktik Balıkçı Yaka ile oyuna giriş yapan yepyeni kıyafetin yanında hata düzeltmeleri de gerçekleşti.

IO Interactive, resmi Hitman YouTube kanalında yayınladığı fragmanda, Seven Deadly Sins'in ikinci perdesi olan Pride'ın önümüzdeki hafta 10 Mayıs tarihinde tüm platformlarda satın alınabileceğini duyurdu.

Oyuncular Hitman 3, Seven Deadly Sins koleksiyonunun tamamını 29,99 dolara satın alabilir. DLC paketlerini her biri ise 4,99 dolardan satışa sunulacak.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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