HITMAN 3 Hakkında Yeni Detaylar Paylaşıldı Bu hafta içinde IO Interactive, devam oyununa odaklı bir canlı yayın gerçekleştirmişti. Bu haftanın canlı yayını sırasında, HITMAN 3 yeni detaylar öğrenme fırsatımız oldu.

Bu hafta içinde IO Interactive, devam oyununa odaklı bir canlı yayın gerçekleştirmişti. Bu haftanın canlı yayını sırasında, HITMAN 3 yeni detaylar öğrenme fırsatımız oldu.

Bu ayın PlayStation 5 etkinliğinde duyurulan oyunlardan bir tanesi de HITMAN 3 olmuştu. Oyunun geliştirilmeye başlandığını uzun zaman önce öğrenmiştik ama ne zaman karşımıza çıkacağı hakkında net bir bilgi yoktu. Haliyle, yayınlanan duyuru fragmanı büyük ve güzel bir sürpriz olmuştu.

Duyuru ile devam oyunu hakkında bazı bilgiler de edinmiştik. Nesil geçişine denk gelecek oyunun Ocak ayında çıkması bekleniyor. 2016 yılında başlayan üçlemenin sonuncusu olacak HITMAN 3'te Ajan 47, eski dostu Lucas Grey ile sırt sırta verecek ve Providence ortaklarını temize havale etmek için mücadeleye girişecek. Dahası ise oynanışta fazlaca özgürlüğün sunulacağı olacağı oyunda, Glacier teknolojisi ile yaptığınız her şeyin bir geri dönüşü de olacak.

HITMAN 3 Yeni Detayları IO Interactive Tarafından Yayınlandı

Square Enix ile ayrılan yollar sonrasında, bildiğiniz gibi HITMAN 2 ile bölüm bölüm yayınlanma sisteminden vazgeçilmiş ve çıkışı ile birlikte oyundaki bütün bölümler erişime açık tutulmuştu. HITMAN 3 ile bu durum devam edecek. Yani altı bölüme de ilk günden erişebileceksiniz ve birincisi de Dubai şehrinde geçecek. Ayrıca çatılara tırmanabilmeniz de mümkün olacak.

Canlı yayında devam oyununa HITMAN ve HITMAN 2 senaryolarında ziyaret ettiğiniz Bangkok, Colorado, Hokkaido, Marrakesh, Miami, Mumbai, New York, Paris, Santa Fortuna ve Sapienza mekanlarını aktarabilecek ve yenilenmiş versiyonlarını görebileceksiniz. Ayrıca HITMAN 2 oyununda kaydettiğiniz aşamayı da kayıt dosyası aktarımı ile taşıyabileceksiniz. Bu sayede ekstradan kıyafetiniz ve silahınız olacak.

Üçlemenin final oyununun HITMAN ve HITMAN 2 oyunlarına göre daha ciddi, daha karanlık ve daha olgun bir yapıya sahip olacağı da söyleniyor. Bildiğiniz gibi 2016 yılında çıkan oyunda renk paleti olarak beyaz hakimken ikinci oyunda pembe ve kırmızı tonlara ağırlık verilmişti. HITMAN 3'te ise siyahın baskın olacağı tonlar tercih edilecekmiş.

Son olarak IO Interactive, öne çıkan karakterlerin başta Ajan 47, The Constant, Diana Burnwood, Lucas Grey ve Isaura Barbe-Brown olacağını da duyurdu.

PC, Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X için geliştirilmekte olan HITMAN 3, 2021 yılının Ocak ayında satışa sunulacak.

Kaynak: Tamindir