Hitler'in suç işlemediğini savunan Güney Afrikalı akademisyen hakkında soruşturma
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Hitler'in suç işlemediğini savunan Güney Afrikalı akademisyen hakkında soruşturma

Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Hitler'in suç işlemediğini savunan Güney Afrikalı akademisyen hakkında soruşturma

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, dersinde Nazi lideri Adolf Hitler'in "suç işlemediğini" söyleyen akademisyen hakkında soruşturma başlatıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, dersinde Nazi lideri Adolf Hitler'in "suç işlemediğini" söyleyen akademisyen hakkında soruşturma başlatıldı.

Güney Afrikalı ulusal basın kuruluşu Times Live'in haberine göre, Cape Town Üniversitesi (UCT) Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyelerinden Lwazi Lushaba, çevrimiçi dersinde "Hitler hiçbir suç işlemedi. Hitler'in tek yaptığı, beyazların normalde siyahlara ayırdıklarını beyaz insanlara yapmaktı." ifadesini kullandı.

Habere göre üniversite yönetimi, Lushaba'ya, İkinci Dünya Savaşı sırasında milyonlarca insanın öldürülmesinden sorumlu tutulan Hitler hakkındaki bu sözleri nedeniyle soruşturma açtı.

UCT Sözcüsü Elijah Moholola konuya ilişkin açıklamasında, üniversitenin Lushaba tarafından söylendiği iddia edilen yorumları "büyük bir endişeyle not ettiklerini" belirterek, konunun tüm uygun kanallardan ele alındığını ifade etti.

Lushaba'nın yorumları Cape Güney Afrika Yahudi Temsilciler Kurulu ve UCT öğrencileri tarafından da tepkiyle karşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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