Hitit Üniversitesi'nde ilk kez Laparoskopik tüp mide ameliyatı yapıldı
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Hitit Üniversitesi'nde ilk kez Laparoskopik tüp mide ameliyatı yapıldı

Hitit Üniversitesi'nde ilk kez Laparoskopik tüp mide ameliyatı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez Laparoskopik (Kapalı Yöntemle) Tüp Mide ameliyatı gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez Laparoskopik (Kapalı Yöntemle) Tüp Mide ameliyatı gerçekleştirildi.

Hastane başhekimliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "37 yaşındaki bayan hastamız uzun zamandır diyet yapmasına rağmen kilo verememesi nedenli obezite polikliniğimize başvurdu. Morbitobezite şikayeti olan hastamızın yapılan tetkikleri sonrası obezite konseyi kararıyla mide küçültme ameliyatına uygun görüldü. Gastroenteroloji cerrahi uzmanı Dr. Doğukan Durak ve cerrahi onkoloji uzmanı Dr. Ertuğrul Gazi Alkurt tarafından Çorum'da ilk kez Laparoskopik (kapalı yöntemle) Sleeve Gastrektomi (Tüp mide ameliyatı) ameliyatı gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası çok hızlı bir şekilde iyileşen hastamız hastaneden çıkmadan kilo vermeye başladı. Hastamızın kilo nedenli olan şeker hastalığı ve yüksek tansiyon hastalıklarının da ilerde düzene girmesini beklemekteyiz" denildi.

Hastane başhekimliğinden yapılan açıklamada, "51 yaşında, 110 kilo olan başka bir hastamız ise uzun zamandır diyet yapmasına rağmen kilo vermemesi nedeniyle Genel Cerrahi polikliniğimize başvurdu. Muayenesi yapılan hastamız için obezite konseyinde mide küçültme ameliyatına uygun görüldü. Hastaya Dr. Öğrt. Üyesi Murat Baki Yıldırım ve Dr. Öğrt. Üyesi Murat Bulut Özkan tarafından Laparoskopik Sleeve Gastrektomi (kapalı tüp mide) ameliyatı yapıldı" ifadeleri kullanıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili açıklama yapan Genel Cerrahi Klinik İdari sorumlusu Doç. Dr. Murat Kendirci, "Daha önce Çorum'da hastalarımız başka illere giderek yada özel hastanelere para vererek bu ameliyatı oluyorlardı. Çorum halkı artık Hitit Üniversite Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesinde hiçbir ücret ödemeden bu hizmetten yararlanabilecekler. Bu ameliyatı gerçekleştiren tüm ekip arkadaşlarım ile sonrasında hastalarımızın bakımını gerçekleştiren tüm servis çalışanlarımız ve bize bu imkanları sunan tüm idarecilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Hastane Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli ise, "Obezite gelişmekte olan toplumlarda önemli sağlık sorunlardan biridir. Obezite yaşam süresi ve kalitesini ciddi oranda etkilemektedir. Diyet ve davranış tedavisine rağmen kilo veremeyen belli kilo üzeri hastalarımıza hastanemizde cerrahi yöntemle mide küçültme ameliyatlarını yapabiliyoruz. Obezite hastalarında ilk seçenek cerrahi yöntemler olmamakla birlikte uygun diyet ve egzersiz sonrası kilo vermekte zorlanan ve ek hastalıklar ortaya çıkan hastalarımıza cerrahi seçeneği de hastanemiz olarak sunuyoruz. Genel cerrahi, endokrinoloji, anestezi, psikiyatri, gastroenteroloji uzmanları, diyetisyen ve psikologlarımızdan oluşan obezite konseyi desteği eşliğinde hastalarımıza en üst düzeyde hizmet vermek için gereken ortamı biz yöneticiler olarak hazırladık. Tüm halkımıza sağlıklı günler diliyorum" şeklinde konuştu.

(Bülent Özkaleli/ İHA)

Hitit Üniversitesi'nde ilk kez Laparoskopik tüp mide ameliyatı yapıldı
Hitit Üniversitesi'nde ilk kez Laparoskopik tüp mide ameliyatı yapıldı
Hitit Üniversitesi'nde ilk kez Laparoskopik tüp mide ameliyatı yapıldı
Hitit Üniversitesi'nde ilk kez Laparoskopik tüp mide ameliyatı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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