HİSART MÜZE koleksiyonunda yer alan döneme ait orijinal eserler ile tarihe ışık tutuyor

Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası, Türk ordusunun Yunan ordusu ile Sakarya boylarında yaptığı meydan savaşı Sakarya Meydan Muharebesi 23 Ağustos 1921 tarihinde başladı.

Bu tarihten itibaren gece gündüz aralıksız süren savaşta, Mustafa Kemal Paşa, yeni bir savaş stratejisi uygulayarak ordularına, "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz..." emrini verdi. Türk askeri, bu emre uyarak vatanını canla başla savundu. Bütün şiddetiyle 22 gün 22 gece süren bu amansız mücadele de tüm cephe boyunca saldırıyı sürdüren Türk ordusu, 13 Eylül 1921'de Sakarya ırmağının doğusundan Yunan kuvvetlerini temizledi ve Sakarya Meydan Muharebesi, Türk milletinin savunma durumundan taarruz durumuna geçtiği Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olarak tarihteki yerini aldı.

Hisart Canlı Tarih Müzesi; Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. Yılında, zafere giden yolda döneme orijinal eserlere, aksesuarlara, üniforma ve objelere, manken ve canlandırmalara ve Türk süvarilerinin Yunan siperlerine saldırışının canlandırıldığı 1921 Sakarya Meydan Muharebesini anlatan 1/6 ölçeğinde diaromaya ev sahipliği yaparak tarihe ışık tutuyor.

Hisart Müze kurucusu Nejat Çuhadaroğlu "Sakarya Meydan Muharebesi, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olan önemli bir muharebe. Müzemizde; bu tarihi zaferi, 1921 Sakarya Meydan Muharebesini betimleyen 1/6 ölçeğinde diaroma ve mankenlerle zenginleştirerek farklı bir bakış açısıyla sergilemenin yanısıra döneme ait orijinal obje, aksesuar ve eserleriyle tüm yönleriyle yansıtıyoruz. Müzeye gelenler savaşın çok ötesinde bir tarih görüyor ve tanıklık ediyor''dedi.

Kaynak: Bültenler