24.11.2019 18:05 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:07

Hisarcık'ta ilkokul öğrencileri, öğretmenlerine işaret diliyle şarkı armağan etti

KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencileri "Öğretmenler Günü" nedeniyle "Anlat Bana Öğretmenim" şarkısını işaret dilinde seslendirerek öğretmenlerine armağan ettiler.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan İşaret Dili Kursuna katılan Atatürk İlkokulu öğrencileri "Öğretmenler Günü" nedeniyle İşaret Dili Eğitmeni Pelin Solak nezaretinde öğretmenleri için hazırladıkları "Anlat Bana Öğretmenim" şarkısını işaret dilinde seslendirdiler.

Öğretmenler Gününde öğretmenlere güzel bir sunum yapmak istediklerini belirten İşaret Dili Eğitmeni Pelin Solak," Öğrencilerimizle Öğretmenler Gününde öğretmenlere armağan etmek amacıyla "Anlat Bana Öğretmenim" şarkısını işaret diliyle seslendirdik. Üç haftalık bir çalışma sürecinin ardından güzel bir sunum elde ettik. Öğrenciler çok istekli ve heyecanlılardı. Öğrencilerimin Öğretmenler Gününde işaret diliyle şarkı seslendirerek tüm öğretmenlere armağan etmeleri çok güzel bir davranış. Öğrencilerimi özverili ve duyarlı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA