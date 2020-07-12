Hisarcık AK Parti Teşkilatından Ayasofya için şükür duası
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Hisarcık AK Parti Teşkilatından Ayasofya için şükür duası

Hisarcık AK Parti İlçe Teşkilatı, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla şükür duası programı düzenledi.

Hisarcık AK Parti Teşkilatından Ayasofya için şükür duası
12.07.2020 15:21 | Son Güncelleme: 12.07.2020 15:29

Hisarcık AK Parti İlçe Teşkilatı, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla şükür duası programı düzenledi.

Kapalı pazar yerinde gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Ayasofya'nın, inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşadığını söyledi.

Ayasofya'nın dirilişinin Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisi olduğunu belirten Başkan Ali Var, "Ayasofya'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış seslerinin ayak sesidir. Ayasofya'nın dirilişi, sadece Müslümanların değil, onlarla birlikte tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişi, Türk milleti, Müslümanlar ve tüm insanlık olarak dünyaya söyleyecek yeni sözlerimiz olduğunun ifadesidir. Ayasofya'nın dirilişi, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerine gerekirse canımız pahasına sahip çıkma kararlılığımızın remzidir" dedi.

Var, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti ve İstanbul'un fethinin en önemli sembolü olan Ayasofya'nın, 86 yıllık esareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu sayesinde son buldu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yüksek liderliği ve iradesiyle Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne alınmasını imzaladığı kararla dünyaya duyurması ise Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetine yürekten sahip çıktığının ve Türkiye'nin iç konularına kimsenin karışamayacağının ilanıdır" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Merkez Çarşı Camii İmam Hatibi Hasan Hüseyin Kırlı tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti ve Ayasofya İçin Şükür Duası yapıldı.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları, İl Genel Meclisi Üyeleri, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan ile vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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