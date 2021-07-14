Hırvatistan'da "Yörüklerin İzinde" isimli fotoğraf sergisi açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hırvatistan'da "Yörüklerin İzinde" isimli fotoğraf sergisi açıldı

Hırvatistan'da 'Yörüklerin İzinde' isimli fotoğraf sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Stipe Majic - Haberler | Güncel

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de fotoğraf sanatçısı Mustafa Gümüş'ün "Yörüklerin İzinde" isimli fotoğraf sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de fotoğraf sanatçısı Mustafa Gümüş'ün "Yörüklerin İzinde" isimli fotoğraf sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) 55. Uluslararası Folklor Festivali kapsamında Travno Kültür Merkezi'nde açılan sergide, Torosların son konar göçerleri olan Sarıkeçililerin hayatı anlatılıyor.

Fotoğraf sanatçısı Gümüş, burada yaptığı açıklamada, "Yörüklerin İzinde" fotoğraf sergisinde 37 fotoğrafın bulunduğunu ve projeye 2013'ten bu yana devam ettiğini belirtti.

YEE Zagreb Müdürü Fuat Korkmaz da Yörüklerin eski Anadolu kültürünü temsil ettiklerini, ziyaretçilerin Yörüklerin hayatına dair birçok ayrıntıyı sergide inceleme fırsatı bulacaklarını söyledi.

Sergi, 31 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Hırvatistan'da 'Yörüklerin İzinde' isimli fotoğraf sergisi açıldı
Hırvatistan'da 'Yörüklerin İzinde' isimli fotoğraf sergisi açıldı
Hırvatistan'da 'Yörüklerin İzinde' isimli fotoğraf sergisi açıldı
Hırvatistan'da 'Yörüklerin İzinde' isimli fotoğraf sergisi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Stipe Majic

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Demir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İlyas Tetik Deniz Akkaya Petek Dinçöz Zeynep Bastık
Spor Balotelli Fatih Terim Şaban Yılmaz Mario Balotelli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hırvatistan'da "Yörüklerin İzinde" isimli fotoğraf sergisi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 20:35:53. #1.15#

title