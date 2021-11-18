Hırvatistan'da Vukovar katliamının 30'uncu yılında anma töreni düzenlendi

Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar şehrinde Yugoslav Halk Ordusu (JNA) ve Sırp paramiliter birlikler tarafından öldürülen kurbanlar, katliamın 30'uncu yılında binlerce kişinin katıldığı törenle anıldı.

Hırvatistan'ın eski Yugoslavya'dan ayrılarak 1991'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından başlayan savaşta kuşatma altında kalan ve en az 1624 kişinin hayatını kaybettiği Vukovar'daki anma törenine, Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan devlet yetkilileri katıldı.

Törene katılan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, adalet mücadelesinden asla vazgeçilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Üzerinden 30 yıl geçse de Vukovar'daki zulüm hala gözlerimizin önünde. Sırp zulmü daha sonra Bosna Hersek'e de yayıldı." dedi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic de Hırvatistan için canını verenlerin asla unutulmayacağını belirterek, "Vukovar özel bir saygı gören kent haline geldi. Bugün Vukovar'da hayatını kaybedenleri anıyoruz." diye konuştu.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic de katıldığı tören kapsamında, hastane binasından katliamda hayatını kaybedenlerin toprağa verildiği anıt mezarlığa anma yürüyüşü düzenlendi. Kurban yakınları ve vatandaşlar, buradaki mezarlara çiçek bıraktı.

Vukovar katliamı

Hırvatistan'ın 1991 yılının Haziran ayında Yugoslavya'dan ayrıldığını açıklamasının akabinde başlayan savaştaki en büyük ve en kanlı çatışmalar Vukovar'da yaşandı.

JNA askerleri ile Sırp paramiliter birlikler, 87 gün boyunca Vukovar'ı kuşatma altında tuttu. Bazı günlerde 11 binden fazla bombanın düştüğü şehir, 18 Kasım 1991'de Sırp güçlerinin eline geçti.

Kuşatmanın ardından başlayan Sırp işgali, 15 Ocak 1998'e kadar sürerken Vukovar Hastanesi'ndeki yaralı ve çalışanlara yönelik çeşitli savaş suçları işlendi.

Vukovar Hastanesi'nin verilerine göre, en az 1624 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi toplama kamplarına götürüldü, büyük çoğunluğu Hırvat olmak üzere 22 bin civarında Sırp olmayan sivil ise şehirden sürgün edildi.

Vukovar'da öldürülen 500 civarında kişinin cesedine ise hala ulaşılamadı.

Hollanda'nın Lahey şehrindeki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Vukovar'daki katliam nedeniyle eski JNA komutanlarından Milet Mrksic'e 20 yıl, Veselin Sljivancanin'e 10 yıl hapis cezası verdi.