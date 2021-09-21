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Hırvatistan'da Türk Okçuluğu ve Hat Sanatı Atölyesi düzenlendi

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Hırvatistan'da Türk Okçuluğu ve Hat Sanatı Atölyesi düzenlendi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Okçular Vakfı ve Hırvatistan İslam Birliği Kültür Diyalog Merkezi iş birliğinde Türk Okçuluğu ve Hat Sanatı Atölyesi etkinliği yapıldı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Okçular Vakfı ve Hırvatistan İslam Birliği Kültür Diyalog Merkezi iş birliğinde Türk Okçuluğu ve Hat Sanatı Atölyesi etkinliği yapıldı.

Hırvatistan İslam Birliği yerleşkesinde düzenlenen atölye çalışmalarına Hırvat vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz, burada yaptığı açıklamada, YEE ve Okçular Vakfı'nın 32 ülkede Türk okçuluğunu ihya ettiğini ifade ederek, gelecek dönemde Hırvatistan'daki projelerine devam edeceklerini belirtti.

YEE Zagreb Müdürü Fuat Korkmaz da Hırvatistan'daki atölye çalışmalarının farklı sanat dallarını da kapsayacağını söyledi.

Etkinliğe katılanlar, Türk hattat Hasan Yayla eğitmenliğinde hat sanatının inceliklerini öğrenmenin yanı sıra pratik yapma şansı da buldu.

Okçular Vakfının uzman eğitmenleri ise Türk okçuluğu sporuna ilgi duyan katılımcılara bilgi verirken, ilgililer aynı zamanda deneme atışı yaptı.

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri
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