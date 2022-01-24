Hırvatistan'da Kovid-19 sertifikalarının kaldırılması için imza kampanyası - Haberler
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Hırvatistan'da Kovid-19 sertifikalarının kaldırılması için imza kampanyası

AA / Stipe Majic - Haberler | Politika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İmza kampanyasında toplanan imzaların Hırvat Meclisi Binası'na getirilmesi İmza kampanyasının organizasyonuna katılan Most Partisi'nin Genel Başkanı Bozo Petrov'un açıklaması İmza kampanyasının organizasyonuna katılan milletvekili Marija Selak Raspudic'in açıklaması...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İmza kampanyasında toplanan imzaların Hırvat Meclisi Binası'na getirilmesi

İmza kampanyasının organizasyonuna katılan Most Partisi'nin Genel Başkanı Bozo Petrov'un açıklaması

İmza kampanyasının organizasyonuna katılan milletvekili Marija Selak Raspudic'in açıklaması

Detaylar Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de ülkede Kovid-19 sertifikalarının kaldırılması, Sivil Koruma Merkezi'nin kapatılması ve referandum talebi için başlatılan kampanyada toplanan 820 bin imza, Hırvat Meclisi'ne teslim edildi.

Hırvatistan'da Kovid-19 sertifikalarının kaldırılması için imza kampanyası

Hırvatistan'da Kovid-19 sertifikalarının kaldırılması için imza kampanyası

Hırvatistan'da Kovid-19 sertifikalarının kaldırılması için imza kampanyası

AA / Stipe Majic - Son Dakika Haberleri

Milletvekili, Hırvatistan, Referandum, Politika, Haber

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