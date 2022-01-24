Hırvatistan'da Kovid-19 sertifikalarının kaldırılması için imza kampanyası

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İmza kampanyasında toplanan imzaların Hırvat Meclisi Binası'na getirilmesi

İmza kampanyasının organizasyonuna katılan Most Partisi'nin Genel Başkanı Bozo Petrov'un açıklaması

İmza kampanyasının organizasyonuna katılan milletvekili Marija Selak Raspudic'in açıklaması

Detaylar Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de ülkede Kovid-19 sertifikalarının kaldırılması, Sivil Koruma Merkezi'nin kapatılması ve referandum talebi için başlatılan kampanyada toplanan 820 bin imza, Hırvat Meclisi'ne teslim edildi.