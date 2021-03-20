Hırvatistan'da Kovid-19 önlemlerine karşı gösteri düzenlendi
20.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:02
Hırvatistan'ın Zagreb, Osijek, Sibenik, Dubrovnik ve Split şehirlerinde hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında aldığı önlemler ve aşılama faaliyetlerine karşı gösteri düzenlendi.
Hırvatistan'ın Zagreb, Osijek, Sibenik, Dubrovnik ve Split şehirlerinde hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında aldığı önlemler ve aşılama faaliyetlerine karşı gösteri düzenlendi. Başkent Zagreb'de Kral Tomislav Meydanı'nda toplanan maskesiz yüzlerce gösterici, ellerinde, aşı ve salgın önlemleri karşıtı sloganların yer aldığı dövizler taşıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Stipe Majic