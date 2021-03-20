Hırvatistan'da Kovid-19 önlemlerine karşı gösteri düzenlendi

Hırvatistan'ın Zagreb, Osijek, Sibenik, Dubrovnik ve Split şehirlerinde hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında aldığı önlemler ve aşılama faaliyetlerine karşı gösteri düzenlendi.

Hırvatistan'ın Zagreb, Osijek, Sibenik, Dubrovnik ve Split şehirlerinde hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında aldığı önlemler ve aşılama faaliyetlerine karşı gösteri düzenlendi. Başkent Zagreb'de Kral Tomislav Meydanı'nda toplanan maskesiz yüzlerce gösterici, ellerinde, aşı ve salgın önlemleri karşıtı sloganların yer aldığı dövizler taşıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Stipe Majic