Hırvatistan'da "Geleneksel Türk Okçuluğu" kursu açıldı
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Hırvatistan'da "Geleneksel Türk Okçuluğu" kursu açıldı

Hırvatistan'da 'Geleneksel Türk Okçuluğu' kursu açıldı
Anadolu Ajansı / Stipe Majic - Haberler | Kültür Sanat

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Okçuluk Vakfı iş birliğinde "Geleneksel Türk Okçuluğu" kursu başlatıldı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Okçuluk Vakfı iş birliğinde "Geleneksel Türk Okçuluğu" kursu başlatıldı.

Hırvat kursiyerlere 36 saat sürecek eğitim kapsamında Türk okçuluğunun tarihi ve temel kurallarının öğretileceği kurs, Zagreb İslam Merkezi çatısı altında bulunan spor sahasında açıldı.

Zagreb YEE Müdürü Fuat Korkmaz, yaptığı açıklamada, Zagreb'de Geleneksel Türk Okçuluğu kursunun ilk kez 2020 yılında açıldığını anımsatarak kursların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına kadar devam ettiğini söyledi.

Daha önce iki eğitmenin Türkiye'de Okçular Vakfı ve YEE iş birliğinde organize edilen çok özel bir eğitim programına katıldığını aktaran Korkmaz, "Eğitim programından sonra bu iki eğitmenle beraber hatırı sayılır bir sporcu topluluğuna Hırvatistan'da 2020 yılında kurslar başlattık." dedi.

Korkmaz, salgın tedbirlerine uyarak Hırvatistan'da fiziki ortamda çok uzun bir aradan sonra tekrar Geleneksel Türk Okçuluğu kursunu başlattıklarını ifade ederek "Bu yıl özellikle salgınla beraber herkes evlerinde kaldı. Spordan, kültürel hayattan, sosyal hayattan uzak kaldık. Artık yavaş yavaş dışarı çıkmaya başladık. Biz de enstitü olarak bu imkanları burada, Hırvatistan'da değerlendirmeye başladık." diye konuştu.

Bu yıl artık etkinlikleri fiziki ortamda dışarı taşıyacaklarını vurgulayan Korkmaz, "Türk okçuluğunu, biz, kültürel bir ilişki bir iletişim aracı olarak, bir sosyal-kültür olarak burada Hırvat vatandaşlarla buluşturuyoruz. Bizim için tabii ki sporun yanında bunun bir kültürel iletişim kısmı da var." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, kursa katılacak sporcuların, hem geleneksel okçuluğu yakından tanıyacağını hem kendi aralarında sosyalleşeceklerini sözlerine ekledi.

Hırvatistan'da 'Geleneksel Türk Okçuluğu' kursu açıldı
Hırvatistan'da 'Geleneksel Türk Okçuluğu' kursu açıldı
Hırvatistan'da 'Geleneksel Türk Okçuluğu' kursu açıldı
Hırvatistan'da 'Geleneksel Türk Okçuluğu' kursu açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Stipe Majic

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