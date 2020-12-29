Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı
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Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı

29.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:20

Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte çok sayıda bina yıkılırken, aynı bölgede dün de 5 büyüklüğünde iki depremin olduğu öğrenildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 12.20'de merkez üssü Petrinja şehri yakınları olan 6,3 büyüklüğünde deprem yaşandı.

ÇEVRE ÜLKELERDE HİSSEDİLDİ

Deprem, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in yanı sıra bölge ülkeleri Almanya, Bosna Hersek, Sırbistan, Slovenya dahil 15 ülkede hissedildi. 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından 4 büyüklüğünde iki artçı sarsıntının daha yaşandığı bildirildi.

SLOVENYA NÜKLEER SANTRALİ KAPATTI

Depremin ardından teyakkuz haline geçilirken, depremin hissedildiği Slovenya önlem olarak nükleer santralini kapattı.

Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı

DÜN DE ART ARDA İKİ DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Hırvatistan'ın Petrinja şehri yakınlarında dün sabah saatlerinde 5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Hırvatistan Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle ilki 06.28 ve ikincisi 07.49'da 5 büyüklüğünde iki deprem yaşandığı belirtilirken, artçı sarsıntıların ise sürdüğü kaydedilmişti. Depremin Hırvatistan'ın komşularından Bosna Hersek'in de bazı kesimlerinde hissedildiği kaydedilmişti.

"BİNAMIZIN TEMELLERİNDEN SARSILDIĞINI HİSSETTİK"

Türkiye'nin Hırvatistan Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan deremle ilgili olarak açıklamada bulundu. Hızlan, "Depremi şiddetli bir şekilde yaşadık. Binamızın temellerinden sarsıldığını hissettik" ifadelerini kullandı.

"CAN KAYBI KONUSUNDA RESMİ AÇIKLAMA YOK"

Açıklamalarına devam eden Hızlan, "Can kaybı veya yaralı konusunda henüz resmi bir açıklama yok" dedi.

İşte deprem sonrası gelen ilk kareler;

Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı
Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı
Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı
Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı
Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı
Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kayhan Gül

Haber Yorumları (19)
KASIMPAŞA: Depreme en çok hazırlıklı ülke japonya. En alt tabakasından en üst tabakasına kadar japonya da ne yapıyorlarsa aynısını uygulasınlar. zorunlu hale gelsin. Hepimizin oturduğu evler, japon mimarisine göre çürük durumda. Ev yaparken maliyet artacaksa da artsın en azından sağlam deriz. Belediyelerde hangi ev sağlam hangi ev sağlam değil usulsuzluk yapmadan tespit etmesi lazım.
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MT: 2021 dunyanın en kotu yılı olacak bu gunleri cok aracaz
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CANANKARA: Dünya genelinde şu evleri ne diye sağlam yapmazlar anlamıyorum ya. Hırvatistan dedigin ülkede bile 6daki durum böyleyse yazık gercekten...
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