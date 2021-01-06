Hırvatistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Hırvatistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

06.01.2021 21:03 | Son Güncelleme: 06.01.2021 21:06
Hırvatistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamada, merkez üssü Petrinja olan depremin yerel saat ile 18.02'de meydana geldiği belirtilerek, sarsıntının başkent Zagreb'de de hissedildiği ifade edildi.

Depremin ardından hasar ihbarı yapılmazken, Petrinja'da 29 Aralık 2020'deki 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından her gün sarsıntı yaşanıyor.

Petrinja'da 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı 6,3'lük depremde çok sayıda bina hasar görmüş, 160 bin kişi de depremden etkilenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Stipe Majic

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