Hırsızlık Zanlısını Ayakkabı İzi Ele Verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

Yayla Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri K.K'yi durdurdu. Kimlik kontrolünde K.K'nin "uyuşturucu bulundurma ve kullanma" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası olduğu belirlendi.

Şüphelinin emniyetteki incelemeleri sırasında, ayakkabısının izi, daha önce kayıtlara geçen ve hırsızlık yapılan bazı evlerdeki ayakkabı iziyle eşleşti.

Bunun üzerine zanlının evinde yapılan aramada, çalıntı gümüş ve imitasyon küpe, kolye, bileklik ve yüzük ele geçirildi. Suçunu itiraf ettiği belirtilen K.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, 14 evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA