Hırsızlık için girdiği tapınaktaki papazları öldüren şahıs, çıplak halde yürürken yakalandı
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Hırsızlık için girdiği tapınaktaki papazları öldüren şahıs, çıplak halde yürürken yakalandı

Hindistan'da soygun için girdiği tapınaktaki iki papazı bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs, çıplak bir şekilde yolda yürürken yakalandı.

Hırsızlık için girdiği tapınaktaki papazları öldüren şahıs, çıplak halde yürürken yakalandı
14.09.2020 15:53 | Son Güncelleme: 14.09.2020 16:11

Hindistan'da uyuşturucu bağımlısı adam, soygun için girdiği tapınakta iki papazı bıçakla öldürdükten sonra kaçtı. Polisin başlattığı araştırma sonucunda kaçan zanlı çıplak olarak yakalandı.

ÇIPLAK HALDE BULUNDU

Hindistan'da madde bağımlısı şahıs, hırsızlık için girdiği tapınakta bulunan 45 ve 52 yaşlarındaki iki papazı bıçakla öldürdü. Cinayet sonrası kaçan zanlı, bir caddede çıplak ve uyuşturucu almış şekilde yürürken bulundu.

PAPAZLAR GEÇEN HAFTA LİNÇ EDİLMİŞ

Cinayetin meydana geldiği Palghar şehrinde geçen hafta bir çocuğu kaçırıp organlarını satmak ile suçlanan iki papaz, yüz kişilik bir grup tarafından linç edilmiş olay yerinde bulunan polis ise müdahale etmek yerine izlemişti.

Polis, Raju'nun iki papazı öldürmesi ve geçen hafta yaşanan linç olayı arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

Haber Yorumları (1)
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