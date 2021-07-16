Hırsızlık girişimini önleyen güvenlik görevlisi ödüllendirildi
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Hırsızlık girişimini önleyen güvenlik görevlisi ödüllendirildi

Hırsızlık girişimini önleyen güvenlik görevlisi ödüllendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'te özel güvenlik görevlisi Sami Özgün Aydın, dikkati ile fabrikada hırsızlık girişimini engelledi.

Bilecik'te özel güvenlik görevlisi Sami Özgün Aydın, dikkati ile fabrikada hırsızlık girişimini engelledi. Aydın, bağlı olduğu şirket tarafından ödüllendirildi.

Bilecik'te özel bir güvenlik şirketinde çalışan Sami Özgün Aydın, geçtiğimiz günlerde görev yaptığı fabrikada yaşanan hırsızlık girişimini zamanında müdahale ederek önledi. Güvenlik şirketinin yöneticisi Aydın Hızlı, personelini ödüllendirdi. Sami Özgün Aydın'ı göstermiş olduğu başarıdan dolayı kutlayan Aydın Hızlı, "Sami Özgün Aydın arkadaşımız başarımr sayesinde hırsızlık girişimlerini engellemiş oldu. Bu sebeple şirketimiz ve şahsım olarak teşekkürlerimizi ifade eder, başarılarının devamını dileriz" dedi. - BİLECİK

Hırsızlık girişimini önleyen güvenlik görevlisi ödüllendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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