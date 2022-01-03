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Hırsızlık anı kamerada

Hırsızlık anı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarında artış meydana gelince, polis ekipleri özel bir ekip oluşturarak güvenlik kameralarının görüntülerini titizlikle inceledi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarında artış meydana gelince, polis ekipleri özel bir ekip oluşturarak güvenlik kameralarının görüntülerini titizlikle inceledi. Yapılan inceleme sonucunda tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'ndeki ev ve iş yerlerinde yaşanan hırsızlıklar üzerine özel ekip kuran Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri cadde üzerindeki işyerlerine ait güvenlik kameralarını tek tek inceledi. 300 ayrı güvenlik kamerasından toplamda 600 saatlik görüntüyü titizlikle irdeleyen polis ekipleri, şüphelinin B.Y. olduğunu tespit etti.

B.Y. adlı şüpheli saklandığı evde gözaltına alınırken, çalıntı malzemelere de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

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