Hırsızları arabalarının plakasının son rakamları ele verdi
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Hırsızları arabalarının plakasının son rakamları ele verdi

Mersin'de arabadan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızları arabalarının plakasının son rakamları ele verdi
02.07.2020 12:44 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:59

Mersin'de arabadan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili 3 kişi daha aranırken, şahısları olay yerine geldikleri arabanın plakasının son 2 numarası ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Atakent Mahallesi'ndeki bir kamp alanında park halindeki bir aracın sol arka camını kıran hırsızlar, araba içerisinde bulunan 1 adet çanta ve çanta içerisinde bulunan 3 cüzdan, 450 lira para, 3 adet nüfus cüzdanı, 9 adet banka/kredi kartı, 1 cep telefonu, 1 güneş gözlüğü ile içerisinde 15 fişek bulunan tabanca şarjörünü çaldı. Bunun üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Atakent Jandarma Karakol Komutanlığı ve Silifke Jandarma Suç Araştırma Timi, hırsızlık olayının meydana geldiği bölgede plakasının son rakamları 31 olan bir arabanın görüldüğünü tespit etti. Araç ile ilgili araştırmaları derinleştiren ekipler, güvenlik kameralarının da yardımıyla arabanın tam plakasını ve sahibini belirledi. Tespit edilen aracın 10 kez otodan hırsızlıktan suç kaydı bulunan 1 şüpheliye ait olduğu da tespit edildi.

Bunun üzerine şahsın belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon yapan ekipler, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şahsın evinde yapılan aramada ise arabadan çaldığı malzemelerin tamamı ele geçirildi. Şüphelinin alınan ifadesinde hırsızlık olayını kendisi ve yanında bulunan kardeşi ile 2 kuzeni ile birlikte işlediklerini itiraf etti. Ayrıca şahıs, aynı gün içerisinde Erdemli ilçesinde meydana gelen başka bir arabadan hırsızlık olayını da kendilerinin işlediğini söyledi.

Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ekipler, olaya karışan 3 şahsı yakalama çalışmalarını sürdürürken, ele geçirilen malzemeler de sahibine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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