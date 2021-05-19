Hırsızlara karşı bakın nasıl önlem aldı?
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Hırsızlara karşı bakın nasıl önlem aldı?

Hırsızlara karşı bakın nasıl önlem aldı?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Görkem Sevindik, önceki gün Yeniköy'de objektiflere yansıdı. Yeni aldığı scooter'ın da dondurma yerken görüntülenen oyuncu, "Hırsızlara karşı önlem aldım" dedi. Peki ama neden? İşte detaylar...

Daha önce bir yarış motosikleti evinin önünden çalınan oyuncu, "Bir motosiklet tutkumuz vardı. İki sene önce bir yarış motorum evimin önünden çalındı" dedi.

"BU SAATTEN SONRA ÇALINMAZ"

Hırsızlara karşı önlem aldığını söyleyen Görkem Sevindik, "Güzel bir çadır yaptırdım. Kilitleri de var. Bu saatten sonra çalınmaz herhalde" ifadelerini kullandı.

"İTFAİYECİLİK EĞİTİM ALDIM"

'Kırmızı Kamyon' dizisi ile ekranlarda boy gösteren oyuncu, rolü gereği itfaiyecilik eğitimleri aldığını söyledi. Oyuncu, "Yapım ekibimiz bizi itfaiyecilik eğitimlerine gönderdi" şeklinde konuştu.

Hırsızlara karşı bakın nasıl önlem aldı?

Kaynak: Snob Magazin

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