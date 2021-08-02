Hırsızlar şimdide çiftçinin samanına göz dikti: Jandarma PTS'den tespit etti, hırsızı yakaladı
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Hırsızlar şimdide çiftçinin samanına göz dikti: Jandarma PTS'den tespit etti, hırsızı yakaladı

Hırsızlar şimdide çiftçinin samanına göz dikti: Jandarma PTS'den tespit etti, hırsızı yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde bir çiftçinin tarım arazisinden çalınan 450 adet saman balyası, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde bir çiftçinin tarım arazisinden çalınan 450 adet saman balyası, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesindeki Kozlu mevkisinde T.Ç. (52) çiftçinin, 250 dönümlük arazideki 450 adet saman balyası çalındı. Sulakyurt İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından teknik ve fiziki soruşturma yapıldı. Jandarma ekipleri, M.S. (46) isimli şahsın, saman balyalarını kamyonla Çankırı iline götürdüğünü Plaka Tanımlama Sistemi (PTS) kayıtlarından tespit etti. Sürdürülen çalışmalar neticesinde çalınan saman balyaları Çankırı'nın Kızılırmak ilçesindeki bir depoda ele geçirildi. Hırsızlık şüphelisi M.S. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık olayına karışan M.S. hakkında da adli işlem başlatıldı. Saman balyaları çiftçi T.Ç.'ye teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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