Hırsızlar, seçip beğendiği elbiseleri çaldı; o anlar kamerada

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turistik çarşıya giren çocuk yaştaki 4 kişiden biri gözcülük yaparken, diğerleri ise mağazaların önünde branda ile örtülü tezgahtan elbise seçip, beğendiklerini çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat'ın turistik çarşıdaki iş yerlerine dadanan hırsızlar esnafı çileden çıkardı. Gece saatlerinde kapalı çarşıdaki mağazaların önünde yer alan brandaların altından kıyafetleri çalan şüpheliler, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuk yaştaki şüphelilerden biri gözcülük yaparken, 3 kişi ise mağazaların önündeki brandalarda giysi seçti. Şüpheliler, beğendikleri giysileri alıp beğenmediklerini ise yere atarak mağazanın önünde ayrıldı. Mağaza sahibi Mehmet Öngün, yıl içerisinde 4-5 kez hırsızlık olaylarının yaşandığını anlattı. Son yaşanan hırsızlıkta kamera kayıtlarından fark edilen şüphelilerin çocuk yaşta olmasına dikkat çeken Öngün, "Hırsızlar yan taraftaki komşu ve bizim dükkanımızda malzemeleri çaldı. Maddi zararımız var. Polisler hırsızların peşinde. Umarım en kısa zamanda yakalayıp çalınan mallarımızı teslim ederler. Bu sene yaşadığımız 5'inci hırsızlık. Diğer olaylarda sadece 1 tanesini yakalayıp tutukladılar" diye konuştu.