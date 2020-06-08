Hırsızlar pandemi sürecini fırsata çevirdi
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Hırsızlar pandemi sürecini fırsata çevirdi

Hırsızlar pandemi sürecini fırsata çevirdi Hırsızların kafeye girişi güvenlik kameralarına yansıdı 120 bin lira değerinde nargile takımı çalınan tarihi bölgedeki kafe çalışanı Bülent Taş, "Zararımızın karşılanmasını ve hırsızların bulunup adalete teslim edilmesini istiyoruz" Eskişehir'in...

08.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:23

Hırsızlar pandemi sürecini fırsata çevirdi

Hırsızların kafeye girişi güvenlik kameralarına yansıdı

120 bin lira değerinde nargile takımı çalınan tarihi bölgedeki kafe çalışanı Bülent Taş,

"Zararımızın karşılanmasını ve hırsızların bulunup adalete teslim edilmesini istiyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde bir çok kafe ve hediyelik eşya dükkanında meydana gelen hırsızlık olaylarında şahısların kafelere girişi güvenlik kameralarına yansıdı.

Korona virüs (Covid -19) ile alakalı uygulanan tedbirler kapsamında dükkanlar belirli sürelerle kapatıldı. Eskişehir'in tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan bir çok kafe ve hediyelik eşya dükkanı da, bu süreç içerisinde kurallara uyarak işletmelerini açmadı. Bunu fırsat bilen hırsızlar ise işletmelerin kapalı olmasını fırsat bilerek dükkanları soydu. Bir çok kafe ve dükkanda farklı günlerde meydana gelen hırsızlıklar, güvenlik kameralarına yansıdı. Bir nargile kafeye giren hırsız ise, burada bulunan ve yaklaşık değeri 120 bin lira olan nargile takımlarını çalarak kayıplara karıştı.

"Yaklaşık 120 bin liralık bir zararımız var"

Hırsızlığın gerçekleştiği kafede çalışan Bülent Taş, yaşanan olayı anlattı. Taş, "Açık bir yerimiz vardı pencere kısmında hırsız oradan giriyor. Yaklaşık 60 tane nargile tesisatımız çalınıyor. Yaklaşık 120 bin liralık bir zararımız var. Karantina sürecinde olduğumuz için açık değildik. Bir iki gün önce geldiğimizde bir şey yoktu. İki gün içinde olmuş bu olay. Buraya hırsızlık olmadan 1 hafta önce buradan geçip yandaki dükkanımıza girmişler. Oradan bir şeyler çalamamış. Bir hafta sonra da gelip bizim dükkanımıza girmiş. Duyduğumuz kadarıyla da Odunpazarı bölgesinde başka dükkanlara da girmiş. Olayın ardından polisi çağırdık ve inceleme yaptılar. Olay yeri inceleme geldi ve parmak izi alındı. Daha sonra aşağıdan kamera kaydına baktılar. Şimdi de haber bekliyoruz. Zaten duvar kısmı kısa olduğu için koltuklar yardımıyla çıkmış. Çöp kutusunu da devirmiş. Onunla çıkarmak istemiş. Çöp kutusu kırık olduğu için de eliyle çıkarmaya devam etmiş. Zararımızın karşılanmasını ve hırsızların bulunup adalete teslim edilmesini istiyoruz" dedi.

Hırsızlar pandemi sürecini fırsata çevirdi

Kaynak: İHA

Manşet

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