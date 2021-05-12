Hırsızlar caminin aydınlatmasını çaldı
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Hırsızlar caminin aydınlatmasını çaldı

İhlas Haber Ajansı / ERCAN VARDAR - Haberler | 3. Sayfa

Hırsızlar caminin aydınlatmasını çaldı Bursa'da 504 yıllık tarihi geçmişi olan Şehabettin Paşa Cami'nin aydınlatma ışıklarını çalan hırsızlar "bu kadar da olmaz" dedirtti.

Hırsızlar caminin aydınlatmasını çaldı

BURSA - Bursa'da 504 yıllık tarihi geçmişi olan Şehabettin Paşa Cami'nin aydınlatma ışıklarını çalan hırsızlar "bu kadar da olmaz" dedirtti.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde bulunan Şehabettin Paşa Camisinde meydana geldi. Cami duvarlarının önünde duran ve tarihi camiye görsel güzellik katan aydınlatma ışıklarını gözüne kestiren hırsızlar, iftar saatini fırsat bildi. İftardan sonra yanması beklenen ışıklar yanmayınca, cami görevlileri ışıkları kontrol etti. Aydınlatmaların yerinde olmadığını fark eden yetkililer durumu polis ekiplerine bildirdi.

Tarihi camide akıllara durgunluk veren hırsızlığın ardından harekete geçen polisin yakın çevrede bulunan güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Şaşkınlığını üzerinden atamayan cami cemaatinden Mustafa Dinçderin yetkililerden hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Hırsızlar caminin aydınlatmasını çaldı
Hırsızlar caminin aydınlatmasını çaldı
Hırsızlar caminin aydınlatmasını çaldı
Hırsızlar caminin aydınlatmasını çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN VARDAR

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