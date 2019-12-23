Hırsızı yakaladı, kaçmasın diye üzerine oturup polisi bekledi
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Hırsızı yakaladı, kaçmasın diye üzerine oturup polisi bekledi

Elazığ'da bir eve girmeye çalışan şüpheli vatandaşlar tarafından yakalandı.

23.12.2019 20:45 | Son Güncelleme: 23.12.2019 20:45
Hırsızı yakaladı, kaçmasın diye üzerine oturup polisi bekledi

'da bir eve girmeye çalışan şüpheli vatandaşlar tarafından yakalandı. Yakalayanlardan biri şüphelinin kaçmasını önlemek için gelene kadar üzerinde oturdu.

Olay, dün gece merkeze bağlı Mahallesi Mizan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce cezaevinden çıkan C.D'yi fark eden vatandaşlar onu uzaktan takip etti. Şüpheli kentteki yoğun sisten de faydalanarak bir eve girmeye çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı. Vatandaşlardan biri C.D'nin kaçmasını önlemek için üzerine oturdu. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi teslim alarak polis merkezine götürdü. Hırsızlığa teşebbüs suçundan işlem yapılan şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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