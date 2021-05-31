Uyuşturucu parasını çıkarmak için hırsızlık yapan şahıs kıskıvrak yakalandı

İzmir'de bir vatandaş, evine hırsız girdiğini anlayınca ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kamerasından teşhis ettiği hırsızı kıskıvrak yakaladı. Suçunu itiraf eden hırsız uyuşturucu parasını çıkarmak için hırsızlık yaptığını söyledi.

30 Mayıs günü ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Ağa Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil bir evde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir kişi, evde kimsenin olmadığı sırada, M.E.'ye ait eve gizlice girdi. Daha sonra evine gelen M.E., evinin avlusunda bulunan bakır kablolar, elektronik aletler ve bir çok malzemenin yerinde olmadığını görerek durumu polise bildirdi.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Hırsızlık şüphelisinin eve girme anı, başka bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şüphelinin evin çatısına çıkıp bahçeye indiği ve tekrar giriş kapısının üstünden aşağı atlayarak evden uzaklaştığı anlar görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin hırsızlıktan çok sayıda kaydı olan Ş.D. olduğunu belirledi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekiplerin başarılı çalışması sonucu Ş.D., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Öte yandan Ş.D.'nin emniyette verdiği ifadesinde uyuşturucu parasını çıkartmak için hırsızlık yaptığını, güvenlik kamerasındaki kişinin kendisi olduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi