: Hırsız-polis kovalamacası güvenlik kamerasında

07.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:16

Güngören'de bir iş yerinde hırsızlık yaparken polislere yakalanan 2 şüphelinin kaçma anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan hısızın bacağından vurularak etkisiz hale getirildiği anlar ve yaşanan hırsız-polis kovalamacası saniye saniye kameralara yansıdı.

Güngören Sanayi Mahallesi'nde 6 Aralık günü sabah saat 05.00 sıralarında 2 hırsız bir iş yerine girmiş ve Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalanmıştı. Bir araca binerek kaçmaya çalışan hırsızların peşine düşen polis ekipleri 'dur' ihtarında bulunmuş fakat hırsızlar uyarıyı dikkate almayarak kaçmaya devam etmişti. Bunun üzerine yaşanan hırsız polis kovalamacısında 1 hırsız bacağından vurularak yaralanmıştı. Uzun süren kovalamacanın ardından yakalanan şüpheliler Onur K. (21) ile Hasan S. (20) gözaltına alındı. Yaşanan olaya dair yeni bilgiler ve görüntüler ortaya çıktı.

Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada 3 akü, 1 adet demir kesme makası, 2 adet araç levyesi ve 2 plaka ele geçirildiği öğrenildi. Yapılan araştırmalarda bulunan plakaların şüphelilerin kullandığı araca ait olduğu tespit edilirken araçta takılı olan plakaların ise başka bir araca ait olduğu belirlendi.

HIRSIZIN VURULMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan hırsız-polis kovalamacısı ve hırsızların etkisiz hale getirilme anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin kullandığı aracın vatandaşların yürüdüğü caddede sürat ile seyrine devam ettiği ve polislerden kaçtığı görülüyor. Hırsızları kovalayan polisler cadde üzerinde aracı sıkıştırıyor. Araçtan inen hırsızlar yaya olarak kaçmaya çalışıyor. bunun üzerine bir polis memuru kaçmaya çalışan hırsıza ateş ediyor. Bacağından vurulan hırsız yere yığılıyor. 2 hırsızın da polis ekiplerince etkisiz hale getirildikleri görülüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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