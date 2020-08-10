Hiroşimalı Sadako: Nazım Hikmet'in "Kız Çocuğu" şiirini yazdığı küçük kızın hikayesi Nazım Hikmet'in "Kız Çocuğu" şirini yazdığı Hiroşimalı Sadako Sasaki, 6 Ağustos 1945 tarihine kadar Hiroşima'da yaşayan neşeli, umut dolu küçük bir kız çocuğuydu.

Nazım Hikmet'in "Kız Çocuğu" şirini yazdığı Hiroşimalı Sadako Sasaki, 6 Ağustos 1945 tarihine kadar Hiroşima'da yaşayan neşeli, umut dolu küçük bir kız çocuğuydu. Atom bombasının etkileri nedeniyle lösemi olup hayatını kaybetti. Patlamayla birlikte 80 binden fazla insan öldü.

Kaynak: DailyMotion.com