HIRDAVAT MALZEMELERİ ÇALAN ŞÜPHELİ SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
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HIRDAVAT MALZEMELERİ ÇALAN ŞÜPHELİ SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, hırdavat dükkanından yaklaşık 250 bin TL değerinde malzeme çalan şüpheli yakalandı.

KAYSERİ'de, hırdavat dükkanından yaklaşık 250 bin TL değerinde malzeme çalan şüpheli yakalandı.

Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde yaklaşık bir ay önce gece yarısı sıralarında hırdavat dükkanına giren şüpheli, yaklaşık 250 bin TL'lik malzeme çaldı. Sabah dükkana gelen iş yeri sahibi, hırsızlık olayını fark edip polise haber verdi. Gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin E.D. olduğunu belirledi. Ekiplerin yaptığı operasyonda hırsızlık şüphelisi saklandığı evde yakalandı. Çalınan malzemelerin bir bölümü de ele geçirildi.

E.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HIRDAVAT MALZEMELERİ ÇALAN ŞÜPHELİ SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
HIRDAVAT MALZEMELERİ ÇALAN ŞÜPHELİ SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
HIRDAVAT MALZEMELERİ ÇALAN ŞÜPHELİ SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
HIRDAVAT MALZEMELERİ ÇALAN ŞÜPHELİ SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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