Hırçın kükreme sesleri ürküttü! İşte beyaz aslan ve kaplanın nefes kesen kapışma anı - Haberler
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Hırçın kükreme sesleri ürküttü! İşte beyaz aslan ve kaplanın nefes kesen kapışma anı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam
Hırçın kükreme sesleri ürküttü! İşte beyaz aslan ve kaplanın nefes kesen kapışma anı

Sosyal medyada beyaz aslan ile kaplanın kapışma anına ilişkin video yayınlandı. Hayvanların hırçın kükreme seslerinin geldiği videoda, ormanların en güçlü iki hayvanın kapışması nefes kesti.

Ormanın kralı olarak bilinen aslan ile ona yakın güçteki hayvanlardan biri olan kaplanların mücadelesi her zaman merak ediliyor. Doğal yaşamın iki yırtıcısı zaman zaman karşı karşıya da gelebiliyor. Yine sosyal medyada bu iki yırtıcının karşı karşıya geldiği anlar, kullanıcılarla paylaşıldı.

ASLAN HEMEN ÜSTE ÇIKTI

Videoda iki kaplan yer alırken, ormanlar kralı aslanın tek başına kaldığı görülüyor. Kaplanın saldırıya geçmesi ve üstünlüğü sağlamasının ardından kendini hemen toparlayan aslan, kısa sürede kavgaya eşitlik getirdikten sonra üstünlüğü eline alıyor. Bu sırada kavgaya dahil olmak isteyen ikinci kaplan ise aslanın koyduğu tavrın ardından kavgaya girmekten vazgeçiyor. Bu anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hırçın kükreme sesleri ürküttü! İşte beyaz aslan ve kaplanın nefes kesen kapışma anı - Haberler
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