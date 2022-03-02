Ukraynalı doktorlardan insanlık dersi! Yaralı Rus askerini tedavi ettiler

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde ilk hafta bitmek üzereyken iki tarafta birbirlerine karşı olan agresif tutumu sürdürüyor. Rus ordusu hedef gözetmeksizin Ukrayna şehirlerini bombalarken Rus askerleri bazı şehirlere paraşütle iniş yapmaya başladı. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı gün içerisinde yaptığı açıklamada şu ana kadar toplam 6 bin Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

UKRAYNALI DOKTORLAR RUS ASKERLERİNİ TEDAVİ EDİYOR

Gün içerisinde Ukrayna'nın Nikolaev bölgesine çok sayıda Rus askeri uçaktan paraşütle atlayarak iniş yaptı. İniş sonrası Ukrayna ordusu ile çatışan Rus ordusundan yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde Ukraynalı doktorların Rus askeri için uyguladığı detaylı tedavi övgü topladı.

BAŞKAN ZELENSKİ: 6 BİN RUS ASKERİNİ ÖLDÜRDÜK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yaptığı son açıklamada, "Rusya'nın ülkemizi işgalinde yaklaşık 6 bin Rus askeri öldürüldü. Kremlin Ukrayna'yı bomba ve hava saldırıları ile kontrol altına alamayacak. Kiev hakkında, bizim tarihimiz hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Ama tarihimizi, ülkemizi, hepimizi silmeyi hedefliyorlar" dedi.