Hipertansiyon belirtilerine dikkat
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Hipertansiyon belirtilerine dikkat

Hipertansiyon belirtilerine dikkat
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Dr. Berna Güzel, "Hipertansiyon hiçbir belirti vermeden tesadüfen ölçülen kan basıncı değerinin yüksek bulunması ile ortaya konulabilir.

İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Dr. Berna Güzel, "Hipertansiyon hiçbir belirti vermeden tesadüfen ölçülen kan basıncı değerinin yüksek bulunması ile ortaya konulabilir. Özellikle belirtilerinden olan enseden alın bölgesine doğru yayılan baş ağrısı dikkate alınmalıdır" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Berna Güzel, "Göz, böbrek ve kalp düşmanı olarak adlandırdığımız hipertansiyon tedavi edilmediği takdirde hayat kalitesini bozabilir, yaşam süresini kısaltabilir" uyarısında bulundu.

Hipertansiyon hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Berna Güzel, "Farklı günlerde en az iki kez yapılan ölçümlerde 18 yaşını geçmiş erişkin bir bireyde büyük tansiyonun 140 mm Hg (civa basıncı) ve üzerinde ya da küçük tansiyonun 90 mm Hg ve üzerinde olmasına yüksek tansiyon diğer bir adıyla hipertansiyon denilmektedir. Kan basıncı için normal değerler büyük tansiyonun 120 mm Hg'nın, küçük tansiyonun ise 80 mm Hg'nın altında olmasıdır. Büyük tansiyonu 120-139 mm Hg, küçük tansiyonu 80-89 mm Hg arasında ölçülen kişiler yüksek tansiyon gelişimi için adaydır. Hipertansiyon sorunu olanlar; çift veya bulanık görme, halsizlik, yorgunluk, isteksizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, kalp ağrısı, kulak çınlaması, nefes darlığı, burun kanaması, sık idrara çıkma gibi belirtileri yaşarlar. Hipertansiyon hiçbir belirti vermeden sadece tesadüfen ölçülen kan basıncı değerinin yüksek bulunması ile ortaya konulabilir. Bununla birlikte en sık belirtiler enseden alın bölgesine doğru yayılan baş ağrısıdır. Bu belirtiye çok dikkat edilmesi gerekir. Bununla birlikte yukarıda saymış olduğumuz belirtilerden bir ya da birkaçını yaşayanlar mutlaka bir uzman hekime başvurması ve tedavisine en kısa sürede başlanması hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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