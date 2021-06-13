Hint varyantı koronavirüsün en yaygın belirtilerini değiştirdi! Artık ilk sırada baş ağrısı var
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Hint varyantı koronavirüsün en yaygın belirtilerini değiştirdi! Artık ilk sırada baş ağrısı var

Hint varyantı koronavirüsün en yaygın belirtilerini değiştirdi! Artık ilk sırada baş ağrısı var
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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya ölüm saçmaya devam eden koronavirüsün belirtileri, Hint varyantıyla birlikte ciddi şekilde değişti. Mayıs ayının başından beri milyonların ezberlediği bazı semptomların tamamen değiştiğini kaydeden bilim insanları, "Bir numara baş ağrısı, ardından boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateş. Bütün bunlar eski klasik semptomlar değil, beş numara öksürük" değerlendirmesinde bulunuyor.

"Eski normal"lerimizi terk etmemize neden olan virüs ile ilgili aylardır dünyanın dört bir yanında pek çok bilimsel araştırmaya imza atılıyor. Virüs ile ilgili çok konuşulacak yeni bir araştırma İngiltere'den geldi. Bugüne kadar yapılan en detaylı araştırmalardan birisi olan çalışma kapsamında Kovid-19 geçiren hastalarda görülen en yaygın belirtiler netlik kazandı. Son aylarda dünyaya yayılan Hint varyantı pek çok dengeyi değiştirdi. Yeni dönemi mercek altına alan bilim insanları, Kovid-19'un en yaygın belirtilerini belirledi.

HASTALIĞIN DAVRANIŞLARI TAMAMEN DEĞİŞTİ

İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından King's College London'da görevli bilim insanları, hastalığın şimdi farklı davrandığınının altını çizdi. Bilim insanları Mayıs ayının başından beri hızla yayılan Hint Varyantı'nın semptomlardaki değişikliğin arkasındaki neden olabileceğine inanıyor.

TAT ALMA DUYUSUNU KAYBEDENLERİN SAYISI AZALDI

Yapılan araştırmaya göre, artık daha az insan tat alma duyularını kaybettiklerini bildiriyor. Aynı araştırmaya göre, enfekte olan genç insanlar artık daha hafif soğuk algınlığı semptomları gösteriyor. İngiltere'de virüse yakalanan binlerce kişiye ait verileri mercek altına alarak yapılan araştırmaya göre, koku kaybı olarak da bilinen anosmi artık en yaygın 10 semptom arasında değil.

"SOĞUK ALGINLIĞINA YAKALANDIĞINI DÜŞÜNENLER TEST YAPTIRMALI"

Ekip adına açıklamalarda bulunan Profesör Tim Spector, virüsün olası yayılmasını engellemek için soğuk algınlığına yakalandığını düşünen insanların test yaptırmaları gerektiğini söyledi. Ülke basınına konuşan Spector, "İnsanlar bunun mevsimsel bir soğuk algınlığı olduğunu düşünüyorlar. Ancak bu yanlış" dedi ve bu nedenle pek çok kişinin farkında olmadan virüsü yayabileceğine dikkat çekti.

"SEMPTOMLAR ESKİSİ GİBİ DEĞİL"

"Mayıs ayının başından beri en önemli semptomlara bakıyoruz ve bunlar eskisi gibi değil" diyen Spector, "Bir numara baş ağrısı, ardından boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateş. Bütün bunlar eski klasik semptomlar değil, beş numara öksürük" ifadelerini kullandı.

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