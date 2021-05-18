Hindistan Serum Enstitüsü, COVAX kapsamında üreteceği aşıları yıl sonunda teslim etmeyi umuyor
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Hindistan Serum Enstitüsü, COVAX kapsamında üreteceği aşıları yıl sonunda teslim etmeyi umuyor

Hindistan Serum Enstitüsü, COVAX kapsamında üreteceği aşıları yıl sonunda teslim etmeyi umuyor
Anadolu Ajansı / Barış Kahraman - Haberler | Güncel

Hindistan Serum Enstitüsü, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında üreteceği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını bu yılın sonunda teslim etmeyi umuyor.

Hindistan Serum Enstitüsü, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında üreteceği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını bu yılın sonunda teslim etmeyi umuyor.

COVAX programının ana tedarikçisi olan Enstitü, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, kalabalık bir nüfusa sahip olan Hindistan'ın Kovid-19 salgınıyla mücadelede yaşadığı zorluklar nedeniyle önceliğin ülkeye verileceğini duyurdu.

Şimdiye kadar 200 milyon dozdan fazla aşının program kapsamında teslim edildiğini kaydeden Hindistan Serum Enstitüsü, Kovid-19 aşılarının muhtemel ihracatı konusunda Hindistan hükümeti ile ülkedeki aşı üreticileri arasında yürütülen "yoğun görüşmeler" sonucunda bu kararın verildiğini belirtti.

DSÖ ve Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), Hindistan'dan aşı tedarikinin Haziran itibarıyla devam etmesini beklediklerini açıkladı.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı

DSÖ, GAVI ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) tarafından Nisan 2020'de COVAX girişimi başlatılmıştı.

COVAX, Kovid-19 aşılarının dünyanın en yoksul 92 ülkesine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılması hedefiyle kurulmuştu.

Program kapsamında 1 milyar doz AstraZeneca aşısının Hindistan Serum Enstitüsü tarafından üretilmesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman

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