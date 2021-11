Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle eğitime süresiz ara verildi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi Çevre Bakanı Gopal Rai, kentte artan hava kirliliği nedeniyle geçtiğimiz cumartesi günü eğitime 1 hafta ara verilmesi kararının ikinci bir duyuruya kadar, inşaat ve yıkım çalışmaları yasağının ise 21 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de artan hava kirliliği nedeniyle geçtiğimiz cumartesi günü Yeni Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal, başkentteki hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle eğitime 1 hafta ara verildiğini duyurmuştu. Acil durum benzeri bir durumla karşı karşıya olduklarını belirten Kejriwal, derslerin çevrimiçi yapılacağını ve inşaat faaliyetlerine 14-17 Kasım arasında ara verileceğini kaydetmişti. Kejriwal, kamu çalışanlarının da işlerini 1 hafta boyunca evden yürüteceğini bildirmişti. Kejriwal'in duyurusunun ardından başkentte hava kirliliğindeki artış üzerine Yeni Delhi Çevre Bakanı Gopal Rai yaptığı açıklamada, eğitime ve inşaat faaliyetlerine verilen aranın uzatıldığını kaydetti. Yeni Delhi'deki yüksek hava kirliliği seviyeleri göz önüne alındığında, başkentteki eğitim kurumlarının ikinci bir duyuruya kadar kapatmaya verildiğini belirten Rai, inşaat ve yıkım faaliyetleri yasağının ise 21 Kasım'a kadar uzatmaya karar verildiğini aktardı.

Ayrıca Hindistan Ulusal Başkent Bölgesi (NCR) tarafından yapılan açıklamada, hava kirliliğini önlemek adına tüm NCR çalışanlarına işe gelirken mümkün olduğunca toplu taşıma kullanmaları yönünde çağrı yapıldı. Yeni Delhi yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, 21 Kasım tarihine kadar sebze, meyve, süt, yumurta, bakliyat gibi gıda ve akaryakıt gibi ihtiyaç maddeleri taşıyan tırlar haricindeki tüm tırların başkente girmesinin yasaklandığı ifade edildi. Ek olarak başkentte kömüre dayalı 11 santralden sadece 5'inin çalışmasına izin verilirken Yeni Delhi Ulaştırma Bakanı Kailash Gahlot, başkentte vatandaşlara toplu taşıma kullanmaları yönünde çağrıda bulunarak, "Yeni Delhi hükümeti her zaman tek-çift için hazır. Bunu burada Arvind Kejriwal liderliğinde başlattık ve şimdi Kademeli Müdahale Eylem Planı'nın (GRAP) bir parçası olarak her an takip etmeye hazırız" dedi.

(İHA)