Hindistan'daki uçak kazasından acı haber! Aralarında Genelkurmay Başkanı Rawat ve eşinin de olduğu 13 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ı taşıyan helikopter sabah saatlerinde düşmüştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat ve eşi Madhulika Rawat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 4'ü mürettebat olmak üzere 14 kişinin bulunduğu helikopterdeki 13 kişinin öldüğü ifade edildi. Açıklamada, "Büyük üzüntüyle, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, eşi Madhulika Rawat ve helikopterdeki diğer 11 kişinin talihsiz kazada öldüğü belirlendi. Kazadan yaralı çıkan Yüzbaşı Varun Singh şu anda Wellington Askeri Hastanesinde tedavi altında" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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