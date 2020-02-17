Hindistan, Erdoğan'ın sözleri nedeniyle Türkiye'ye nota verdi

17.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:34

Hindistan, Türkiye Büyükelçisi Şakir Özcan Torunlar'ı ilgili bakanlığa çağırarak Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Keşmir'e yönelik sözlerinden duyduğunu rahatsızlığı dile getirdi.



Türkiye'yi başka ülkelerin iç işlerine karışmakla suçlayan Hindistan dışişleri bakanlığı sözcüsü, "Bu son gelişme bir kez daha Türkiye'nin diğer ülkelerin iç işlerine karıştığını gösteren bir eğilim ve bu Hindistan için kabul edilemez." dedi. Euronews.com'da Görüntüle