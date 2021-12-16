Hindistan'dan kimya fabrikasında yangın: 3 ölü, 10 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hindistan'dan kimya fabrikasında yangın: 3 ölü, 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hindistan'ın Gucarat eyaletinde yer alan kimya fabrikasında çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Gucarat eyaletinde yer alan kimya fabrikasında çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Gucarat eyaletinde yer alan Gucarat Fluorochemicals adlı kimya fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, yangının Ranjitnagar sanayi bölgesindeki bağımsız bir tesiste çıktığı ve diğer tesislere sıçramadığı aktarılarak, yangının kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi. Açıklamada, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Yerel basında yer alan haberler de, yerel saatle 10.00'da yangın çıkan tesiste 3 patlamanın meydana geldiği ifade edilerek, patlama seslerinin kilometrelerce öteden duyulduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan bu yılın başlarında Gucarat eyaletindeki zirai kimyasal üreticisi UPL'de çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi ise yaralanmıştı.

(İHA)

Hindistan'dan kimya fabrikasında yangın: 3 ölü, 10 yaralı

Hindistan'dan kimya fabrikasında yangın: 3 ölü, 10 yaralı

Hindistan'dan kimya fabrikasında yangın: 3 ölü, 10 yaralı

ESENLER'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI: ÜST KATTAKİLER ÇATIYA KAÇTI

ESENLER'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI: ÜST KATTAKİLER ÇATIYA KAÇTI

 İstanbul Fatih'te can pazarı! Ganyan bayiinde çıkan yangın evlere sıçradı

İstanbul Fatih'te can pazarı! Ganyan bayiinde çıkan yangın evlere sıçradı

 FATİH'TE CAN PAZARI

FATİH'TE CAN PAZARI

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title