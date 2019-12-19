: Hindistan'da vatandaşlık yasası protestoları devam ediyor

19.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:01

Hindistan'da vatandaşlık yasasına karşı düzenlenen protestolar devam ediyor.

Hindistan'da Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyan göçmenlere vatandaşlık yolunu açan yasaya karşı başlayan gösteriler sürüyor. Gün geçtikçe şiddet olaylarının tırmandığı Hindistan'da polis ve göstericiler arasında yaşanan arbedeler sonucunda yüzlerce kişi gözaltına alındı. Polis şefi Uttar Pradesh halka protestolardan uzak durmaları için çağrıda bulundu. Ayrıca polis, yaşanan protestolar sonucunda bazı emirlerin çıkarıldığını belirtti. Oldukça kısıtlayıcı bir yasaya dayanarak yapılan bu emirlerde, 4'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Polis, bu kısıtlamaların toplumsal güvenliği sağlamak için getirildiğini ifade etti.

Hindistan Başbakanı Modi yaptığı açıklamada gösterileri hedef alarak, "Müslüman olmayan azınlıklara karşı yapılan bir zulüm" açıklamasını yaptı.

Vatandaşlık Düzenleme Yasası, geçtiğimiz hafta Hindistan Parlamentosu tarafından kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in imzasıyla yasalaşmıştı. Yasa; Afganistan, Bangladeş ve Pakistan'dan gelen ve Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyan dinlerine mensup yasa dışı göçmenlere vatandaşlık yolunu açarken aynı kapsamdaki Müslümanları dışarıda bırakıyor. Müslümanların yasanın dışında bırakılması tepkiyle karşılanmış, başkent Yeni Delhi başta olmak üzere birçok bölgede protestolar patlak vermişti.

Nüfusun yüzde 14'ünü Müslümanların oluşturduğu Hindistan'daki gösterilerde yerel kaynaklara göre en az 6 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu